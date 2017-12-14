Российский аналог турбин Siemens разрушился при испытаниях

Прототип газовой турбины российского производство на испытаниях вышел из-под контроля и развалился, что сильно ударило по надеждам России на создание собственных турбин, сообщили западные СМИ со ссылкой на источники.

Источники утверждают, что в декабре 2017 года на заводе «Сатурн» в Рыбинске было проведено испытание прототипа турбины мощностью 110 МВт. Этот прототип развалился, заявил источник, отремонтировать турбину не удалось, сообщает Reuters.

Отмечается, что в марте должны были закончиться испытания турбины. Однако теперь восстановить прототип невозможно, нужно начинать работу с новым оборудованием, утверждает второй источник.

Ранее во вторник сообщалось, что госкорпорация «Ростех» и «Силовые машины» обсуждают вхождение энергомашиностроительной компании в предприятие по созданию в России собственной газовой турбины большой мощности – ГТД-110М.

Напомним, в прошлом году из-за введения европейских санкций в отношении России Siemens отказался поставлять турбины. Однако компания продала установки для строительства ТЭС в Тамани «Технопромэкспорту». Подрядчик Таманской ТЭС обанкротился, выставил оборудование на продажу, и турбины оказались в Крыму. Это спровоцировало скандал и последовавшие за ним судебные иски.

На фоне этих событий в России заговорили о необходимости создания собственной газовой турбины.

Тем не менее, Россия собирается использовать эти турбины – первые энергоблоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС в Крыму будут запущены в конце мая.