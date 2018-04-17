В России задумали создать турбину мощностью до 120 МВт

Госкорпорация «Ростех» и «Силовые машины» обсуждают вхождение энергомашиностроительной компании в предприятие по созданию в России собственной газовой турбины большой мощности – ГТД-110М, сообщил заместитель гендиректора госкорпорации Дмитрий Леликов.

На сегодня в проекте, помимо структуры Ростеха – «ОДК-Сатурн», участвуют «Роснано» и «Интер РАО».

«В данный момент обсуждается вхождение в проект еще одного участника – компании «Силовые машины». Мы предложили такое решение, так как у нее есть необходимые компетенции и незагруженные мощности для крупноузловой и финальной сборки машин данного класса. Плюс проекту необходимы дополнительные инвестиции, которые могут быть обеспечены за счет механизмов частно-государственного партнерства. Взаимодействие возможно в формате совместного предприятия, где будут использованы наработки «Ростеха», а также опыт и производственные площадки «Силовых машин», – передает ТАСС слова Леликова.

Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным отказ «дочке» Siemens в аресте «крымских» турбин. В начале февраля суд принял к рассмотрению жалобу Siemens и его дочерней компании «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит немецкому концерну Siemens, на 35% - «Силовым машинам») на решение Арбитража Москвы по спору со структурами Ростеха – ОАО и ООО «Технопромэкспорт» о поставках в Крым турбин производства немецкого концерна.

Из-за введения европейских санкций в отношении России Siemens отказался поставлять турбины. Однако компания продала установки для строительства ТЭС в Тамани «Технопромэкспорту». Затем подрядчик Таманской ТЭС обанкротился и выставил оборудование на продажу, после чего турбины оказались в Крыму. В отношении Siemens в Европе начали расследование, а концерн утверждал, что турбины были перенесены в Крым без спроса.

Напомним, 14 марта глава Минэнерго Александр Новак сообщил президенту России Владимиру Путину, что первые энергоблоки Симферопольской и Севастопольской ТЭС в Крыму будут запущены в конце мая.