Кремль прокомментировал возможную приостановку новых санкций США

В Кремле считают преждевременным давать оценки приостановке новых санкций США в отношении России, введение которых ожидалось в понедельник, но констатируют, что санкции для Вашингтона стали обыденной практикой во внешней политике, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Рано по итогам одного дня говорить и давать оценку, что кто-то что-то проявил, на фоне общего положения дел в наших отношениях», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на просьбу прокомментировать новость о санкциях США, которые вопреки сделанным ранее заявлениям представителя Штатов в ООН не были введены в понедельник.

«С нашей точки зрения единственными легитимными санкциями являются те, которые принимаются Советом Безопасности Организации объединенных наций. За XX век 174 раза объявлялись санкции, из них почти 110 раз – плюс-минус несколько – эти санкции вводились США», – сказал Песков.



Он добавил, что, «к сожалению, это такая обыденная практика во внешней политике США, с которой мы не можем согласиться, которую мы считаем незаконной».

«А выводы какие-то пока по итогам одного дня делать рано», – отметил Песков, подчеркнув, что «Кремль давно уже ничему не удивляется».