Лавров: США и их союзники ударили по Сирии под надуманным предлогом

Ракетный удар США и их союзников был нанесен по территории Сирии под надуманным предлогом и является нарушением международного права, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Нанесенные Соединенными Штатами при поддержке союзников ракетные удары по территории САР под абсолютно фальсифицированным предлогом являются грубейшим нарушением международного права и ООН», – сказал Лавров, передает РИА «Новости».

Он добавил, что «эскалация ситуации вокруг Сирии негативно влияет на всю систему международных отношений» и «Россия будет и впредь настойчиво добиваться уважения суверенитета, территориальной целостности Сирии и всех стран этого и других регионов», передает ТАСС.

В понедельник Лавров, говоря о предполагаемом использовании химоружия в Сирии, заявил, что все доказательства, которые приводят Франция, Великобритания и США, основаны на сообщениях СМИ и социальных сетей.

Во вторник президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что ракетный удар США, Великобритании и Франции по территории Сирии является актом агрессии и нарушением международного права, включая Устав ООН.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции.

Во время атаки по Сирии применялись Tomahawk («Томагавк») и новейшие американские высокоточные крылатые ракеты класса «воздух-поверхность» AGM-158 JASSM.