Лавров: Запад оправдывает атаку на Сирию, ссылаясь на соцсети

Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря о предполагаемом использовании химоружия в Сирии, заявил, что все доказательства, которые приводят Франция, Великобритания и США, основаны на сообщениях СМИ и социальных сетей.

«Я не могу быть невежливым в отношении глав других государств, но вы цитируете лидеров Франции, Великобритании и США. Честно говоря, все доказательства, на которые они ссылаются, основаны на данных из СМИ и социальных сетей. … Нет доказательств, что 7 апреля химическое оружие были использовано в Думе», – сказал он, передает ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия не зачищала место предполагаемого использования химоружия в Сирии.

Также Лавров заявил, что отношения России и Запада сейчас хуже, чем во времена «холодной войны». «Поскольку во времена «холодной войны» были каналы коммуникации. И не было одержимости русофобией, которая выглядит как геноцид через санкции», – заявил Лавров, передает РИА «Новости».

Ранее замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что все аргументы, которые высказывались в поддержку применения силы против Сирии, были нулевыми с политической и правовой точки зрения.

В понедельник главы МИД 28 стран Евросоюза на заседании в Люксембурге приняли заявление по химразоружению, в котором говорится, что последние события в Сирии должны быть расследованы в срочном порядке.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.