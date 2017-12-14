Москва назвала нулевыми аргументы в поддержку удара по Сирии

Все аргументы, которые высказывались в поддержку применения силы против Сирии, были нулевыми с политической и правовой точки зрения, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков.

«Обращаем внимание на то, что вся аргументация, которая использовалась в поддержку применения силы в ночь на субботу, она нулевая в политическом и правовом смысле», - сказал Рябков, передает РИА «Новости».

Ранее в понедельник главы МИД 28 стран Евросоюза на заседании в Люксембурге приняли заявление по химразоружению, в котором говорится, что последние события в Сирии должны быть расследованы в срочном порядке.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 крылатую ракету западной коалиции. При этом Пентагон заявил о якобы поражении всех целей при атаке в Сирии.

Президент России Владимир Путин назвал удар западной коалиции по Сирии актом агрессии против суверенного государства.

МИД России заявил, что удар США и их союзников по сирийскому государству является очередной попыткой сместить президента САР Башара Асада.