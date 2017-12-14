США попросили арабские страны повоевать вместо них в Сирии

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17 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:27  |  vz.ru
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Американские санкции грозят испортить важнейшее финансовое достижение России

Ускорение инфляции в России уже неизбежноФото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Центробанк признал крайне серьезное значение для российской экономики введенных недавно Вашингтоном новых экономических санкций. Регулятор не исключил, что в результате этих санкций инфляция будет расти, а значит, возможно появление необходимости корректировать всю денежно-кредитную политику последних лет. Чем обернутся подобные изменения для каждого российского гражданина и экономики в целом? Подробности...
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Как реагировать на упрек Запада, что у России нет друзей

Не нужно забывать, что Россия смотрит не только на Запад, но и на Восток Фото: digital.library.cornell.edu
Американский посол в ООН Ники Хейли заявила, что у России нет хороших друзей. Учитывая, что накануне при голосовании в Совете Безопасности ООН за российскую резолюцию с осуждением американских ударов по Сирии Казахстан предпочел воздержаться, эти слова вызвали новый виток вечной дискуссии: могут ли в принципе у нас быть союзники или нет? Подробности...
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Ночной полет над морем оказался слишком сложным для асов «Камова»

Вертолет Ка-29 зарекомендовал себя как надежная машина с простым управлениемФото: Павел Львов/РИА Новости
Летчик-испытатель фирмы «Камов» Виталий Лебедев, который погиб при падении Ка-29, был профессионалом высочайшего класса. На это обратил внимание известный испытатель вертолетов, комментируя трагический инцидент на испытаниях десантного корабля «Иван Грен». Что привело к падению боевого вертолета – технические проблемы, ошибки экипажа или иная причина? Подробности...
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Новый армянский майдан раскачивают «грантоеды»

Участники ереванского «майдана» пытаются заблокировать работу метроФото: Асатур Есаянц/РИА «Новости»
В случае победы уличной оппозиции Армения займет враждебную позицию по отношению к России. По крайней мере, так политологи оценивают подоплеку происходящего в Ереване противостояния. В какой-то мере протесты оппозиции напоминают события в Киеве и в самой Армении трехлетней давности. Кто входит в число протестующих и чего они добиваются? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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Вершителями судеб мира становятся всевозможные «белые каски»

Алексей Чадаев, директор Аналитического центра «Московский регион» (АЦМР)
Основная линия атаки глобального агитпропа на российскую позицию защиты национальных суверенитетов такая. Суверенитет – это ширма, позволяющая диктаторам делать что угодно. В этом всем даже есть некоторое здравое зерно. Подробности...
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CША послали сигнал всем потенциальным друзьям Москвы

Игорь Димитриев, политический эмигрант
Пока вы все заняты подсчетами недолетевших «Томагавков», я вам подскажу смысл демонстративного ракетного удара по Сирии. Психологический эффект от атаки неприятный. Сирия уже точно не будет такой как раньше. Подробности...
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«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от предвыборных обещаний? Подробности...
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    Выборы президента России онлайн

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    Путин комментирует «кремлевский доклад» США

    Большая пресс-конференция Владимира Путина

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      Названа победительница «Мисс Россия – 2018»

      Титул «Мисс Россия – 2018» получила представительница Чувашской Республики Юлия Полячихина. Девушке 18 лет, она учится на первом курсе факультета журналистики ЧГУ. За победу в конкурсе Юлия получила приз в 3 млн рублей, новый автомобиль и корону из белого золота, бриллиантов, рубинов и сапфиров
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      Сирия отразила нападение США (фото)

      США, Великобритания и Франция провели один из самых массированных ракетных обстрелов Сирии за последние годы. В операции были задействованы корабли и стратегическая авиация. Однако больше половины ракет были уничтожены средствами ПВО еще на подлете
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          США попросили арабские страны повоевать вместо них в Сирии

             17 апреля 2018, 07:54
          Фото: John Goodman/Zuma/Global Look Press
          Текст: Дмитрий Зубарев

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          США при поддержке союзников планируют сформировать на подконтрольной им территории Сирии воинский контингент, который заменит находящихся там американских военных, пишут американские СМИ.

          Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник из числа чиновников, Вашингтон «пытается собрать арабские силы, чтобы заменить воинский контингент США в Сирии с целью содействия стабилизации в северной части страны после поражения ИГ*».

          По данным издания, новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уже связался с руководителем разведки Египта и поинтересовался, может ли Каир оказать содействие в реализации данного плана, передает ТАСС.

          Кроме того, Вашингтон также попросил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты не только выделить огромные финансовые средства на восстановление северной части Сирии, но и направить туда войска.

          Эксперты WSJ отметили, что осуществить указанную инициативу будет непросто, в особенности, если США не согласятся оставить в Сирии хотя бы небольшое число своих военных или не пообещают предоставлять данным соединениям союзников поддержку с воздуха.

          Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как боевая операция против террористической группировки ИГ будет завершена.

          * Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"


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