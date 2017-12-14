США попросили арабские страны повоевать вместо них в Сирии

США при поддержке союзников планируют сформировать на подконтрольной им территории Сирии воинский контингент, который заменит находящихся там американских военных, пишут американские СМИ.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источник из числа чиновников, Вашингтон «пытается собрать арабские силы, чтобы заменить воинский контингент США в Сирии с целью содействия стабилизации в северной части страны после поражения ИГ*».

По данным издания, новый помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон уже связался с руководителем разведки Египта и поинтересовался, может ли Каир оказать содействие в реализации данного плана, передает ТАСС.

Кроме того, Вашингтон также попросил Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты не только выделить огромные финансовые средства на восстановление северной части Сирии, но и направить туда войска.



Эксперты WSJ отметили, что осуществить указанную инициативу будет непросто, в особенности, если США не согласятся оставить в Сирии хотя бы небольшое число своих военных или не пообещают предоставлять данным соединениям союзников поддержку с воздуха.

Напомним, накануне пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп настаивает на выводе американских войск из Сирии сразу после того, как боевая операция против террористической группировки ИГ будет завершена.