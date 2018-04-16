В Нальчике загорелся один из павильонов центрального рынка

В одном из павильонов центрально рынка Нальчика, расположенного по улице Пачева, произошел пожар, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Сообщение о пожаре поступило в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР в 06.14, говорится в сообщении на сайте регионального главка.

По последним данным, площадь возгорания достигла 2 тыс. квадратных метров, личный состав оперативно приступил к тушению огня, передает РИА «Новости».

По предварительным данным, пострадавших нет.

Отмечается, что пожар тушат 70 человек личного состава МЧС и 13 единиц техники.

Напомним, в конце марта в результате пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, еще 52 человека пострадали. Возможными причинами называются неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог.