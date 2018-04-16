Российские дипломаты обвинили Запад в нападении на Сирию под ложным предлогом

Удары западных стран по Сирии были нанесены под ложным предлогом, ложной правовой базой и с ложным результатом, говорится в заявлении российского посольства в Великобритании.

Как отметили российские дипломаты, в воскресенье министр иностранных дел Британии Борис Джонсон признал, что ракетные удары Запада по Сирии были призваны не спасти жизни людей или заставить Башара Асада отказаться от применения химоружия, передает РИА «Новости».

«Они (бомбардировки) должны рассматриваться просто как «сигнал». Оставим правовые вопросы юристам. Но не нужна глубокая экспертиза для того, чтобы понять, что мы имеем дело с атакой, совершенной под ложным предлогом, ложной правовой базой и с ложным результатом», – говорится в комментарии российского посольства в Великобритании.

Российские дипломаты обвинили в лицемерии страны Запада, атаковавшие Сирию в дни, когда разные политические силы страны пытаются урегулировать многолетний конфликт, и в республику прибывают эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

«Во-первых, концепция «гуманитарной интервенции», активно продвигаемая Западом в 1990-х годах, была отвергнута международным сообществом. Она не может служить законной основой какому-либо применению силы. Международное законодательство позволяет применять силу только для самозащиты или под мандатом ООН. Поэтому тот факт, что Великобритания ссылается на «гуманитарную интервенцию», является прямым подтверждением незаконности бомбардировок», – подчеркнули в российской миссии в Лондоне.

Накануне министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что ракетные удары западной коалиции по Сирии являются сигналом «в отношении применения химического оружия».

Напомним, в субботу президент России Владимир Путин подчеркнул, что «российские военные эксперты, побывав на месте мнимого инцидента, не обнаружили следов применения хлора или другого отравляющего вещества», и «ни один местный житель не подтвердил факт химической атаки».