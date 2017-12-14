Джонсон назвал удары по Сирии сигналом России в связи с Солсбери

Ракетные удары западной коалиции по Сирии являются сигналом в отношении применения химического оружия, заявил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон. По его словам, после инцидента в Солсбери было важно, чтобы русские «поняли границы того, что мы стараемся делать».

«Но было очень важно, чтобы в условиях нынешних по вполне понятным причинам очень напряженных отношений после инцидента в Солсбери между нами и русскими, чтобы они поняли границы того, что мы стараемся делать: это не связано со сменой режима, это не связано с изменением хода конфликта в Сирии, это сигнал, посланный миром, в отношении применения химического оружия», – передает слова Джонсона ТАСС со ссылкой на «Би-би-си».

Глава МИД Британии отметил, что удары по Сирии были нужны, чтобы «направить сигнал о действиях против их (сирийских) сил и средств». По его словам, удары «касались химического оружия, трех конкретных мест», где якобы находились связанные с химоружием объекты.

Ранее в воскресенье в Швейцарии заявили, что Соединенным Штатам, Британии и Франции следовало дождаться результатов проверки ОЗХО, а не торопиться с ударами по сирийскому государству. Там напомнили, что в мире уже начинались войны под фальшивым предлогом, как, например, в Ираке.

В ночь на субботу США, Британия и Франция под предлогом якобы имевшей место химатаки выпустили по Сирии 103 ракеты, 71 из которых в итоге была перехвачена сирийской ПВО. Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели.

Западные СМИ написали, что ракетные удары США, Франции и Великобритании по Сирии снова показали неготовность Евросоюза вести боевые действия. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему ракетный удар по Сирии стал поражением для США.