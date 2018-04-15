Американцы стали меньше одобрять деятельность Трампа

Уровень одобрения деятельности президента США Дональда Трампа среди американцев понизился до 39%, следует из результатов опроса NBC News и The Wall Street Journal.

Не одобряют его деятельность 57% респондентов, передает «Интерфакс».

Опрос проводился с 8 по 11 апреля среди 900 совершеннолетних.

В США в субботу раскритиковали решение Трампа об ударе по Сирии, который был нанесен в ночь на субботу. По Сирии выпустили 103 ракеты, сирийская ПВО перехватила 71 из них.