В центре Москвы обрушилось здание

Дом 1916 года постройки по адресу Пушкарев переулок, 12 в центре Москвы частично обрушился, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства.

«Дом 1916 года постройки, никто не пострадал», – передает слова представителя комплекса городского хозяйства РИА «Новости».

Жильцы пятиэтажного дома, который находится рядом, были эвакуированы. Оперативные службы работают на месте происшествия.

Никто не пострадал.