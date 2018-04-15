В центре Москвы жителей дома эвакуируют из-за угрозы обрушения соседнего здания

В пятиэтажном доме в Пушкаревском переулке в центре проводится эвакуация жителей из-за угрозы обрушения соседнего здания, сообщил источник в экстренных службах.

«Жилой пятиэтажный дом в Пушкаревом переулке эвакуируется, так как существует угроза обрушения соседнего здания, находящегося на реконструкции», – передает его слова ТАСС.

По его словам, по зданию, которое сейчас реконструируют, пошла трещина. Происшествие оценили по второму рангу сложности из пяти.

В марте произошло обрушение кровли административного здания на Трубной улице в центре Москвы.