Москвичи несут цветы к посольству Сирии

В субботу жители российской столицы в знак солидарности с Сирией, пострадавшей от ракетных ударов западных стран, несут цветы к зданию посольства республики в Мансуровском переулке.

Москвичи сочли своим долгом поддержать сирийцев несмотря на то, что, по предварительным данным, жертв среди населения и военнослужащих арабской республики нет, передает ТАСС.

«Хотим, чтобы простые сирийские люди знали, что россияне с ними и выражают свою солидарность», – сказал один из принесших цветы к посольству.

Напомним, в ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 из 103 выпущенных крылатых ракет западной коалиции. Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели – все они были сбиты сирийской ПВО.

В атаке на сирийское государство США применили новейшие высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.