Ирак указал на пользу для террористов от ударов США по Сирии

Американские ракетные удары по Сирии дают новый шанс для распространения терроризма, заявляет иракское внешнеполитическое ведомство.

«Такие действия могут привести в регионе к серьезным последствиям, которые станут угрозой его безопасности и стабильности», – передает РИА «Новости» текст заявления МИД Ирака.

Ведомство отмечает, что действия Запада дают новый шанс для распространения терроризма в то время, когда в Ираке он потерпел поражение, а в Сирии – значительно ослаблен.

Ирак призвал Лигу арабских государств выработать четкую позицию в ответ на ракетные удары США и их союзников.

В ночь на субботу США, Британия и Франция выпустили по Сирии 103 ракеты. Сирийская ПВО перехватила 71 из 103 выпущенных крылатых ракет западной коалиции. Ни одна выпущенная Британией по Сирии ракета не достигла цели – все они были сбиты сирийской ПВО. В атаке на сирийское государство США применили новейшие высокоточные крылатые ракеты класса «воздух – поверхность» AGM-158 JASSM. Член Совфеда Алексей Пушков отметил, что советские ПВО оказались умнее «умных» ракет Трампа.