Порошенко связал «ахиллесову пяту» России с Украиной

Украинский президент Петр Порошенко рассказал, что, по его мнению, является «ахиллесовой пятой России».

Порошенко убежден, что «ахиллесова пята России» – это «агрессия против Украины». По убеждению Порошенко, «такого результата не ожидали» ни Кремль, ни глава российского государства Владимир Путин, пишет «Гордон».

Порошенко также рассказал, как, по его мнению, можно изменить российскую политику. Для этого, считает президент Украины, ЕС должен последовать примеру США в вопросе санкций. Порошенко заявил, что «весь мир» должен «синхронизировать с ними санкции, особенно в финансовой сфере».

Порошенко сказал, что сам он уже поручил подготовить новые санкции против Москвы.