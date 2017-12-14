Порошенко связал «ахиллесову пяту» России с Украиной

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13 апреля, пятница | Последнее обновление — 00:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:В Сенате США рассказали об осознании Трампом своей ошибки по Сирии
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По каким отраслям экономики России США нанесут следующий удар
Украинские рыбаки пострадали от пиратства Киева
СССР увеличил свои шансы на победу в ядерной войне благодаря космонавтам
«Химическая истерика» поставила мир на грань военного конфликта России и США
К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений
Россия ведет планомерную космическую экспансию
Александр Чаусов, кандидат исторических наук, публицист
Постепенно завершается реставрация ВДНХ. Один из главных ныне построенных павильонов – «Космос и авиация». И хочется надеяться, что через несколько лет в дежурный обиход россиян войдет словосочетание «русский космос». Подробности...
Смешное надувание щек в исполнении мирового гегемона
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Американцы затянули ситуацию до того, что каждый даже не день, а час отсрочки от уже истекшего 48-часового срока, отпущенного Дональдом Трампом, вызывает смешливые комментарии разной степени остроумия. Подробности...
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Предлагаемый нам выбор «третьего пути» – ложный
Глеб Кузнецов, политолог, член ОП РФ, член Общественного совета Росздравнадзора
Для меня в статье Суркова самое удивительное – это фиксация на «государственном» и «идеологическом» уровне существования т.н. Востока. Как некой «оппозиции» Западу. Какой такой Восток? Что это вообще такое? Подробности...
Обсуждение: 17 комментариев
Выборы президента России онлайн
Обсуждение: 38 комментариев
На Крымском мосту начали укладывать асфальт
На автодорожной арке Крымского моста строители начали укладку асфальтобетона. На данный момент нижний слой уже готов, верхний уложат через несколько дней – после технологического перерыва. В целом дорожное покрытие пролета будет двухслойным с толщиной в 11 смПодробности...
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Французская полиция жестко разогнала экоактивистов
Более 2,5 тыс. французских полицейских провели операцию по «зачистке» от экоактивистов обширной территории в районе Нотр-Дам-де-Ланд на месте строительства аэропорта в пригороде Нанта на западе Пятой республикиПодробности...
Россия отмечает Пасху
Православные христиане в этом году отметили Пасху на неделю позже католиков и протестантов. Ночные богослужения, освящения куличей и яиц прошли в городах по всей России. Президент Владимир Путин встречал праздник в храме Христа СпасителяПодробности...
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