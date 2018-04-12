В небе над Сирией замечен российский самолет-радар

В небе над провинцией Хама в четверг были замечены два самолета, один из которых принадлежит иранской армии, сообщают в соцсетях.

Очевидцы заметили транспортный самолет C-130 и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Telegram-канал Directorate 4 опубликовал видео, снятое с земли.

А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления, созданный на базе военно-транспортного самолета Ил-76 на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Бериева совместно с НПО «Вега». А-50 пришел на замену устаревшему Ту-126. Вместе с радиотехническим комплексом «Шмель» образует авиационный комплекс радиолокационного дозора и наведения А-50. Принят на вооружение Российской армии в 1989 году.