Греция отказалась выдавать россиянку третьей стране

Суд Греции отказал в выдаче на Мальту россиянки Марии Ефимовой, являющейся одной из наиболее важных источников информации для мальтийской журналистки Дафни Каруаны Гализии, убитой в октябре 2017 года.

«В экстрадиции отказать», – заявила судья, закрывая заседание.

Ефимову освободят в течение 24 часов – столько времени понадобится для оформления решения, передает РИА «Новости».

В четверг в ходе слушаний россиянка возразила против выдачи ее на Мальту из-за опасений за свою жизнь. Кроме того, она назвала несостоятельными обвинения против нее.

В свою очередь прокурор заявила, что не видит необходимости в выдаче Ефимовой на Мальту.

В начале слушаний судья заявила, что суд не намерен рассматривать по существу обвинения Мальты, так как это не предусмотрено регламентом при рассмотрении запросов по экстрадиции.

Прибывший с Мальты свидетель защиты, евродепутат Дэвид Каса заявил, что на острове нет независимого правосудия, так как органы судебной власти тесно переплетены с властью исполнительной. Так, верховных судей и прокурора назначает премьер-министр страны, что означает зависимость органов юстиции от правительства.

Мария Ефимова три месяца работала в банке Pilatus Bank, зарегистрированном на Мальте, и была источником информации для расследования, которое проводила журналистка Дафни Каруана Гализия, убитая в октябре 2017 года.

Мальтийская журналистка и блогер погибла от взрыва ее машины рядом с собственным домом в октябре. Она вела расследования, связанные с так называемыми панамскими архивами. В убийстве Гализии обвиняются три человека.

Банк обвинил россиянку в растрате, однако та отвергала все обвинения. После инцидента она приехала в Грецию, так как ее муж является греком.

В марте Ефимова сама пришла в отделение полиции на площади Синтагма в центре Афин и была арестована на основании двух европейских ордеров, выданных властями Мальты.

После ареста гражданки России 36 депутатов Европарламента направили письмо властям Греции с призывом не экстрадировать ее на Мальту, поскольку это угрожает ее жизни. Евродепутаты поставили под сомнение обоснованность обвинений мальтийских властей.