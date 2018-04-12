Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги En+ Group из-за последних санкций Вашингтона в отношении энергетического холдинга.

«Рейтинговые действия отражают наложенные на En+ американские санкции, в рамках которых гражданам США запрещается иметь дело с компанией с 7 мая и с 5 июня в зависимости от характера сделок», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента был на уровне «ВВ–» и помещен в список на понижение.

Днем ранее международное рейтинговое агентство Fitch убрало рейтинги «РусАла» из списка «развивающихся» компаний в список с возможностью понижения.

Напомним, после введния США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Совет директоров «РусАла» покинули глава Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лэйдер, директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф.