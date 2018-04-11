Fitch отозвало рейтинги «Русала» из-за санкций

Международное рейтинговое агентство Fitch убрало рейтинги «РусАла» из списка «развивающихся» компаний в список с возможностью понижения.

Fitch отозвало рейтинги «Русала» в связи с санкциями США, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство.

На момент отзыва долгосрочный рейтинг дефолта эмитента «РусАла» был на уровне «BB–», краткосрочный – на уровне «B».

Ранее в среду международное рейтинговое агентство Moody's отозвало рейтинги «РусАла» «по бизнес-причинам».

Ранее американская товарная биржа Comex на фоне санкций минфина США отозвала одобрение на регистрацию и поставку некоторых брендов алюминия, добываемых компанией «РусАл».

Напомним, после введния США санкций акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%. Совет директоров «РусАла» покинули глава Glencore Айван Глазенберг, независимый директор Филип Лэйдер, директор по стратегическим проектам «Реновы» Максим Гольдман и исполнительный директор «Онексима» Даниэль Вольф.