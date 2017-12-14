Американские СМИ: Твиты Трампа принесли огромные доходы бюджету России

Заявление президента США Дональда Трампа в Twitter о том, что России нужно готовиться к отражению ракетных ударов по Сирии, привело к росту цены нефти до трехлетних максимумов, что ведет к значительным доходам российского бюджета, пишут американские СМИ.

Рубль упал до самого низкого за 16 месяцев уровня из-за твитов Трампа, но одновременно эти заявления подтолкнули цены на нефть к самым высоким уровням за последние три года в связи с опасениями сбоев поставок черного золота, пишет Bloomberg.

«Результат? Баррель нефти никогда не приносил столько денег российскому бюджету. Это означает, что Минфин имеет больше денег, чтобы платить зарплату учителям или, действительно, модернизировать свою военную технику, чтобы лучше противостоять этим «умным» ракетам, которые обещал послать в Сирию Трамп», – пишет портал.

Ранее сообщалось, что доллар вырос на заявлениях Трампа до 65 рублей, евро в тот момент достигал 80 рублей. Позже валюта немного подешевела после более спокойных заявлений Пентагона.

Нефть в среду выросла в цене до 73 долларов за баррель впервые с 2014 года.