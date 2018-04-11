Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля

После заявлений главы Пентагона Джеймса Мэттиса по Сирии курс рубля вышел в плюс к доллару и евро, следует из данных биржи.

Курс доллара к 19.10 мск снижался на 0,58 рубля до 62,45 рубля. Курс евро продемонстрировал примерно такую же динамику – на 0,6 рубля, до 77,25 рубля, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи.

Снижение произошло после заявлений Мэттиса о том, что США пока оценивают доказательства предполагаемой химатаки в Сирии.

Между тем, ранее доллар рос на заявлениях Трампа до 65 рублей, евро в тот момент достигал 80 рублей.