Нефть впервые с ноября 2014 года выросла до 73 долларов

Котировки нефти марки Brent ускорили рост, достигнув впервые с 28 ноября 2014 года 73 долларов за баррель, следует из данных торгов.

Как отмечает ТАСС, незадолго до этого цена барреля Brent впервые со 2 декабря 2014 года превысила 72 доллара.

Утром в среду мировые цены на нефть шли вниз после существенного повышения днем во вторник, которое было обусловлено опасениями, что ситуация в Сирии может привести к перебоям в поставках топлива с Ближнего Востока.