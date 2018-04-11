Нефть подешевела после скачка к уровню декабря 2014 года

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром идут вниз после существенного повышения днем ранее, которое было обусловлено опасениями, что ситуация в Сирии может привести к перебоям в поставках топлива с Ближнего Востока.

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 31 цент – до 70,73 долларов за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на май уменьшились на 19 центов – до 65,32 долларов за баррель, передает «Интерфакс».

На этой неделе опубликуют ежемесячные отчеты ОПЕК и Международное энергетическое агентство. Трейдеры будут следить за пересмотром прогнозов глобального спроса на нефть МЭА.

Кроме того, внимание участников рынка сосредоточено на данных о запасах топлива в США. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что объем резервов нефти на прошлой неделе вырос на 1,76 млн баррелей, бензина – на 2 млн баррелей, в то время как запасы дистиллятов сократились на 3,8 млн баррелей. Институт получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.