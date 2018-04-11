Истребитель ВВС Франции по ошибке сбросил авиабомбу на завод

Французский истребитель Mirage 2000D сбросил по ошибке учебную авиационную бомбу на завод компании Faurecia во время оперативно-тактических учебных маневров эскадрильи 10 апреля в местечке Лоарейнте Ножан-сюр-Верниссон, сообщает France Bleu.

Отмечается что речь идет об учебном макете авиабомбы, однако он при падении пробил часть крыши одного из цехов предприятия, передают «Известия».

Пострадали два человека, которых госпитализировали. С места ЧП было эвакуировано более 150 сотрудников предприятия.

ВВС Франции извинились за ошибку пилота. В причинах ЧП начала разбираться военная прокуратура, пообещав наказать виновных в неверно предоставленной геолокации.