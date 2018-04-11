В Польше аннулировали первый отчет о причинах смоленской катастрофы

Польская правительственная подкомиссия, занимающаяся повторным расследованием крушения под Смоленском президентского самолета Ту-154М, приняла решение аннулировать первый официальный отчет о причинах этой трагедии, заявил глава подкомиссии Антоний Мачеревич.

Мачеревич заявил в ходе презентации технического отчета о катастрофе, что на данный момент «нет официальной позиции польского государства по этой трагедии до момента появления отчета подкомиссии», передает РИА «Новости».

По его словам, аннуляция отчета 2011 года была произведена «на основании решения подкомиссии» и с учетом, «что отчет (Ежи) Миллера содержит фальшивые тезисы и был создан в условиях политического давления».

Напомним, 10 апреля 2010 года в результате крушения польского президентского самолета Ту-154 под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский.

В июле 2011 года польская правительственная комиссия по расследованию авиационных происшествий под руководством Ежи Миллера сочла, что причиной крушения стало «снижение (самолета) ниже минимальной высоты при чрезмерной скорости в метеоусловиях, не позволяющих осуществлять визуальный контакт с землей, а также запоздалое начало процедуры ухода на второй круг».

Также среди причин были упомянуты ошибки экипажа и то, что пилот проигнорировал сигналы системы раннего предупреждения столкновения с землей.

С выводами не согласилась партия Ярослава Качиньского «Закон и справедливость». В 2015 году, после прихода партии к власти по итогам парламентских выборов, началась процедура пересмотра итогов работы экспертов и была сформирована обновленная подкомиссия по расследованию авиационных происшествий.

После новая подкомиссия заявила, что на борту президентского самолета произошел взрыв. Ранее эта гипотеза не была подтверждена экспертами и соответствующими исследованиями, о чем неоднократно заявляла и польская прокуратура.

Однако в январе 2018 года комиссия минобороны Польши назвала взрыв на борту основной причиной катастрофы Ту-154. Следственный комитет России напомнил тогда, что версия взрыва проверялась и не нашла подтверждения.