Россия не получала запросы о правовой помощи по делу Скрипалей

Россия не получала запросов о правовой помощи по делу Скрипалей ни от Великобритании, ни от других стран, говорится в заявлении пресс-службы Генпрокуратуры.

«В Генеральную прокуратуру Российской Федерации из компетентных органов Великобритании и других стран запросы об оказании правовой помощи либо осуществлении иного взаимодействия в связи с расследованием обстоятельств отравления Сергея Скрипаля и Юлии Скрипаль не поступали», – говорится в сообщении ведомства, передает РИА «Новости».

В Генпрокуратуре отметили, что в случае поступления таких запросов они будут рассмотрены в соответствии с международными договорами России.

В среду стало известно, что гражданку России Юлию Скрипаль, ранее выписанную из больницы в Солсбери, доставили в госпиталь на военной базе.

Также сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.