Юлию Скрипаль доставили на военную базу

Гражданку России Юлию Скрипаль, ранее выписанную из больницы в Солсбери, доставили в госпиталь на военной базе.

Скрипаль была доставлена в госпиталь на военной базе «ради ее собственной безопасности, а также для наблюдения за ее здоровьем», передает РИА «Новости» со ссылкой на издание The Sun.

Однако не уточняется, о какой именно военной базе идет речь.

Ранее стало известно о выписке Юлии Скрипаль из больницы. Отмечалось, что российские дипломаты узнали об этом из СМИ.

Также сообщалось, что агенты службы внешней разведки Соединенного королевства МИ-6 договорились с ЦРУ о переправке Скрипалей на территорию США.