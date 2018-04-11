Россия в Сирии построила мост через Евфрат

Военные России построили автодорожный мост через реку Евфрат в Сирии, сообщил глава автодорожной службы департамента транспортного обеспечения Минобороны России полковник Владимир Буравцев.

Мост приходилось строить в «непростые условиях» при проведении водолазных работ. Сторители столкнулись с «ограниченной видимостью, сильным течением», передает ТАСС.

Российские военные построили мост шириной 6,5 м, из которых 4,2 м приходятся на проезжую часть, а 2,3 м – на пешеходный переход. Длина моста – 156 м.

Кроме того, были «проведены занятия» с сирийскими специалистами, которым российская сторона «передает мост в эксплуатацию».

Председатель комитета безопасности провинции Дейр-Эз-Зор генерал-майор Юзеф Шелпи поблагодарил «друзей из России». Он отметил, что прежде «переправа не удовлетворяла потребности людей».

После ввода в эксплуатацию моста переправа будет использоваться как резервное средство передвижения.

В феврале возведенный российскими военными мост через Евфрат на востоке Сирии был разрушен резким повышением уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины, причем в последнем Министерство обороны России заподозрило США.