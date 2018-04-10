Появились сообщения о просьбе России использовать иранскую авиабазу

Россия обратилась к Ирану с просьбой разрешить использование иранской авиабазы Хамадан, сообщают источники.

Информация об этом опубликована в Twitter военным аналитиком @BabakTaghvaee.

По его информации, база нужна России для бомбардировщиков Ту-22 или Ту-95, самолетов-заправщиков Ил-78, а также истребителей, которые, как сообщается, планируется перебросить в Сирию.

BREAKING: Today, #Russia MOD has asked #Iran to provide access to #IRIAF's 3rd Tactical Fighter Base in #Hamedan to deploy its heavy bombers (probably Tu-22 or Tu-95), Il-78 tankers & use it as refuelling point for fighter jets which are planned to be deployed to #Syria soon! pic.twitter.com/6idZ1twVHe — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 10 апреля 2018 г.