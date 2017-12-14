Трамп отменил поездку на саммит в Латинскую Америку из-за Сирии

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп решил отменить поездку в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии.

«Президент Трамп не будет присутствовать на восьмом саммите американских государств в Лиме в Перу и не поедет в Боготу (Колумбия – прим. ВЗГЛЯД), как изначально было запланировано. По просьбе президента вице-президент поедет вместо него. Президент останется в США, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире», – цитирует РИА «Новости» Сандерс.

По версии западных стран, в сирийской Думе в субботу произошла химическая атака. Россия выступила с опровержением информации о бомбе с хлором, якобы сброшенной правительственными силами.

В воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Иран и лично российский президент Владимир Путин ответственны за поддержку «животного Асада».