Тулеев выдвинут на пост спикера парламента Кузбасса

Совет народных депутатов Кемеровской области на внеочередной сессии выдвинул бывшего губернатора региона Амана Тулеева кандидатом на должность председателя регионального парламента.

По словам лидера фракции «Единая Россия» Сергея Апарина, фракция на своем собрании рассмотрела вопрос о выдвижении кандидатуры на должность председателя Совета народных депутатов Кемеровской области, в результате все до одного поддержали кандидатуру Тулеева Амана Гумировича, передает ТАСС.

В Совет народных депутатов Кемеровской области входят 46 депутатов, из которых 44 – от партии «Единая Россия». Фракция «Справедливая Россия» в лице единственного депутата Владимира Волчека поддержала выдвижение Тулеева на должность председателя.

Накануне председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора Амана Тулеева главой облсовета.

Напомним, 1 апреля Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области, занимаемого им с 1997 года. Глава государства ее принял. В отставку 73-летний Тулеев попросился после пожара в ТРК «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек.