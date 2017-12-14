Глава кемеровского облсовета ушел в отставку в пользу Тулеева

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области Алексей Синицын досрочно подал в отставку, чтобы депутаты могли выбрать экс-губернатора Амана Тулеева главой облсовета.

«Аман Гумирович Тулеев в 2013 году возглавлял список кандидатов от регионального отделения партии «Единая Россия» в областной совет народных депутатов. Во многом именно благодаря его участию одержана убедительная победа с результатом свыше 86%. Сегодняшний состав областного совета – это команда Тулеева, за которую в 2013 году отдали голоса 1 млн 334 тысячи 138 кузбассовцев. Поэтому я считаю абсолютно справедливым и корректным, что во главе этой команды будет стоять ее лидер», – передает РИА «Новости» слова Синицына.

Он подчеркнул, что написал заявление о сложении полномочий, чтобы у депутатов появилась возможность проголосовать за кандидатуру Тулеева.



«Считаю, что Аман Гумирович абсолютно вправе занять место лидера своей команды, учитывая колоссальную поддержку населения, полученную этой командой на выборах 2013 года», – сказал Синицын.



Он заявил также, что депутаты рассмотрят его заявление на внеочередной сессии во вторник.

Ранее депутатов Госдумы от Кемеровской области направила обращение на имя врио губернатора региона Сергею Цивилеву с просьбой поддержать выдвижение Тулеева, который 3 апреля Аман Тулеев получил мандат депутата, на должность главы регионального парламента.

Напомним, 1 апреля Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке с поста губернатора Кемеровской области, занимаемого им с 1997 года. Глава государства ее принял. В отставку 73-летний Тулеев попросился после пожара в ТРК «Зимняя вишня», который унес жизни 64 человек.