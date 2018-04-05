Цивилева попросили поддержать выдвижение Тулеева спикером регионального парламента

Депутаты Госдумы от Кемеровской области попросили врио главы региона Сергея Цивилева поддержать выдвижение Амана Тулеева на пост председателя областного Совета народных депутатов (законодательного собрания).

Соответствующее обращение опубликовал в Facebook депутат от «Единой России» Антон Горелкин.

«Мы, депутаты Госдумы от Кемеровской области, просим вас поддержать выдвижение Амана Тулеева на пост председателя Совета народных депутатов Кемеровской области», – говорится в письме.

Горелкин подчеркнул, что Аман Тулеев «не мыслит себя на пенсии», он «активный человек и готов работать хоть до 100 лет». «Для него работа смысл жизни, и это правильно», – пишет Горелкин.

«Такие же письма направили в Общественную палату, кузбасский Совет ветеранов, в муниципальные советы, депутатам Облсовета и, конечно, председателю областного Совета народных депутатов Алексею Синицыну – самому перспективному кузбасскому политику. Мы все воспитаны Тулеевым, он нас вырастил», – добавил Горелкин.

3 апреля Аман Тулеев получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области.

Напомним, в воскресенье экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке. Глава российского государства принял отставку.