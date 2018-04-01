Тулеев подал в отставку

Аман Тулеев принял решение досрочно покинуть пост губернатора Кемеровской области по собственному желанию, сообщили в региональной администрации.

«Аман Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию с должности губернатора Кемеровской области», – сказали РИА «Новости» в администрации.

С соответствующим заявлением Тулеев обратился к президенту Владимиру Путину.

Отставка произошла после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта погибли 64 человека.

Тулеев в видеообращении заявил, что сделал все, что мог, и снова выразил глубокие соболезнования в связи с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня».

«Дорогие земляки. Все мы переживаем страшную трагедию, которая произошла в Кемерово 25 марта. Мы потеряли 64 человека и большинство из них – дети. Наши дети. Каждый из нас вот все это пропустил уже через свое сердце, весь этот ужас, боль этой катастрофы… Вместе с нами скорбит и вся Россия, и весь мир», – сказал он в видеообращении, опубликованном на канале пресс-службы обладминистрации на YouTube.

«Уважаемые кузбассовцы, я сделал все, что мог. Встретился с семьями погибших, постарался решить вопросы с оказанием помощи. Еще раз приношу самые глубокие соболезнования. Но надо же жить, дальше жить. Жить, чтобы хранить память о тех, кого мы потеряли», – добавил Тулеев.

«Считаю для себя правильным, осознанным, единственно верным решением, потому что с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора, ну нельзя, морально нельзя», – сказал Тулеев.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

За время работы Амана Тулеева в должности губернатора Кузбасса неоднократно появились слухи о его проблемах со здоровьем и предстоящей отставке. В частности, 22 мая 2017 года он ушел в официальный отпуск, который позднее продлили из-за операции, прописанной ему из-за проблемы с межпозвоночными дисками еще осенью 2016 года. На этом фоне в СМИ появились сообщения о том, что Тулеев покинет пост, однако информация не подтвердилась, и 12 августа он вернулся на работу.

Согласно Уставу Кемеровской области, исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.