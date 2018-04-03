Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев получил мандат совета народных депутатов Кемеровской области, сообщили в региональном избиркоме.

«Сегодня было заседание избирательной комиссии Кемеровской области, один из вопросов был – о передаче вакантного мандата депутата Совета народных депутатов Кемеровской области четвертого созыва зарегистрированному кандидату из единого списка Кемеровского регионального отделения партии «Единая Россия» Тулееву Амангельды Молдагазыевичу. Принято решение о передаче вакантного депутатского мандата», – цитирует ТАСС представителя избиркома.

По его словам, в 2013 году Тулеев возглавлял единый список кандидатов, выдвинутых «Единой Россияей» на выборы депутатов областного совета.

Во вторник Тулееву был передан вакантный мандат депутата Ван Вай-Чена, который сложил свои полномочия в 2016 году.

Напомним, в воскресенье экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев попросил президента Владимира Путина об отставке. Глава российского государства принял отставку.