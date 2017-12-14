Путин принял отставку Тулеева

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, врио главы Кузбасса назначен Сергей Цивилев.

«Постановляю: принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию», – приводит РИА «Новости» текст указа Путина.

Отмечается, что отставка принята в связи с заявлением Тулеева о досрочном прекращении полномочий.

Врио губернатора Кемеровской области назначен Сергей Цивилев, ранее занимавший должность заместителя Тулеева.

Ранее Тулеев подал заявление об отставке по собственному желанию. В заявлении об этом он заявил, что не может продолжать работу на посту губернатора с «таким тяжелейшим грузом». Свое решение он назвал «осознанным и единственно верным».

Отставка произошла после пожара в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово, где 25 марта погибли 64 человека. В ходе митинга после пожара участники акции потребовали отставки Тулеева.

Тулееву 73 года. Он возглавлял Кемеровскую область с 1997 года, его четырежды переизбирали губернатором с результатом 93,5-96,69% голосов. Полномочия должны были закончиться в 2020 году.

При этом ранее неоднократно появлялись слухи о проблемах со здоровьем Тулеева, в связи с чем он якобы должен был уйти в отставку. Так, в мае 2017 года он ушел в официальный отпуск, продленный позднее из-за операции на позвоночники. Вернулся на работу он только 12 августа.

Тогда в Кремле отвергали возможность отставки Тулеева как одного из самых авторитетных российских губернаторов.