Арендаторы рассказали о серьезнейших проблемах с проводкой в «Зимней вишни»

За полгода до пожара руководство ТРК «Зимняя вишня» решило увеличить число арендаторов, хотя в здании и без того были серьезные проблемы с проводкой, рассказали источники.

Расширение торгового центра увеличило нагрузку на электрику, сообщает The Bell со ссылкой на арендаторов павильонов в «Зимней вишни». Новый бутики в ТЦ начали строить в 2016 году. На первом и третьем этажах четырехэтажного комплекса добавилось примерно по 10 новых торговых точек.

Проблемы с электричеством в «Зимней вишне» были и до того, как начали увеличивать число павильонов, отметил источник. В здании часто гас свет, отключались компьютеры, в одном из магазинов било током от стен и оборудования.

Расширение, по словам собеседников, было инициативой нового руководства Кемеровского кондитерского комбината, основных владельцев «Зимней вишни».

В 2017 году арендаторам подняли плату, а часть помещений распределили таким образом, чтобы в них разместилось сразу несколько магазинов. Новые бутики строили даже в коридорах, сообщили информаторы.

В пятницу Следственный комитет сообщил о задержании Юлии Богдановой, которую назначили директором комбината в апреле 2016 года.

Очаг пожара, в результате которого в ТРК «Зимняя вишня» в Кемерово погибли 64 человека, был в батутной яме, а огонь мог вспыхнуть из-за «искры с потока» или замыкания проводки, сообщал инструктор детской площадки Сергей Сочинский. В то же время источники заявляли, что причиной пожара, вероятнее всего, был поджог.

Посетители торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово сообщали, что за сутки до трагедии в здании чувствовался запах горящей проводки, заявлял глава СК России Александр Бастрыкин.

Ранее до 25 мая были арестованы управляющая ТРК Надежда Судденок, охранник Николай Антюшин, технический директор компании-собственника «Зимней вишни» Георгий Соболев и ответственный за исправность пожарной сигнализации в ТЦ Александр Никитин.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека.