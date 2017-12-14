Брата украинского пранкера Вольнова задержали за детское порно

Двоюродный брат украинского пранкера Евгения Вольнова, который распространил фейки о сотнях погибших в кемеровском ТРК «Зимняя вишня», задержан по подозрению в торговле детским порно.

Родственник Вольнова (настоящее имя Никита Кувиков – прим. ВЗГЛЯД) проживает в Архангельской области, сообщает телеграм-канал Mash.

Так, полиция Архангельска, разбираясь в деле о торговле детской порнографией, вышла на след одного из вероятных изготовителей, которым оказался Станислав Кувиков, брат Вольнова.

У него прошли обыски, в ходе которых и были найдены материалы, содержащие детскую порнографию.

Отмечается, что следователи изъяли жесткие диски и уже допросили Станислава Кувикова. В данный момент решается вопрос о его переводе в ранг подозреваемых.

Телеграм-канал Mash сообщает, что Кувиков отрицает свою причастность к распространению детской порнографии и заявляет, что его якобы привлекают к делу из-за двоюродного брата Евгения Вольнова.

Напомним, в среду Басманный суд заочно наложил арест на украинского пранкера Вольнова. Позже его объявили в международный розыск. При этом Украина отказалась выдавать пранкера.

Ранее в соцсетях и мессенджерах сразу после трагедии в Кемерово появилась информация о том, что при пожаре погибли сотни людей. Непроверенные данные начали распространять многие блогеры.

Во вторник жители Кемерово устроили митинг в центре города с требованием назвать «настоящее» число погибших. В ответ на это мэр города Илья Середюк отправил инициативную группу жителей в морги, чтобы они смогли убедиться в количестве доставленных туда тел. Инициативная группа вернулась на митинг и подтвердила, что при пожаре в ТРК погибли 64 человека.

Позже выяснилось, что информацию о сотнях жертв распространил украинский пранкер Евгений Вольнов. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о Вольнове и его поступке.