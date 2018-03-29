Россия созвала внеочередное заседание ОЗХО по делу Скрипаля

Россия созывает внеочередную сессию Исполнительного совета Организации по запрещению химоружия (ОЗХО), предлагает провести заседание 4 апреля, чтобы обсудить дело об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Для того, чтобы добиться нормального разговора, установить истину, мы официально предложили созвать 4 апреля внеочередную сессию Исполнительного совета ОЗХО, где мы предъявим конкретные вопросы, уже не раз задававшиеся, но сделаем это в обобщенном виде», – передает его слова ТАСС.

Он заявил, что рассчитывает на честный разговор, от которого западные партнеры не станут уходить. В противном случае, добавил Лавров, это станет очередным подтверждением, что происходящее является «грубейшей провокацией».

Ранее Лавров заявил об ответных мерах на высылку российских дипломатов из США в связи с делом Скрипаля.

Между тем, Юлия Скрипаль, дочь экс-полковника ГРУ, также отравленная в Солсбери, пришла в себя и может разговаривать.

Напомним, в начале марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены нервно-паралитическим газом в британском Солсбери. Лондон бездоказательно обвинил в этом Россию, после чего из двух десятков стран были высланы почти полторы сотни российских дипломатов. При этом заявлялось, что отравление было произведено якобы веществом «Новичок», которое, по утверждению Лондона, разработано в России.