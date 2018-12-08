В ФСБ рассказали о предшествующем провокации в Черном море инциденте

За месяц до инцидента в Черном море украинские корабли предприняли подобную попытку провокации, сообщил первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России вице-адмирал Алексей Вольский.

Вольский сообщил, что за месяц до инцидента в Черном море, 24 октября, Украиной была осуществлена «очередная попытка провокационных действий, которая заключалась в сопровождении в Керченский пролив двумя бронекатерами ВМС Украины «Лубны» и «Кременчуг» судна под флагом Болгарии, вышедшего из порта Мариуполь», передает РИА «Новости».

Во время этого сопровождения в эфире неоднократно «звучала угроза применения оружия в отношении российских пограничных кораблей и демонстрировалось приведение в боевую готовность артиллерийских установок».

Вице-адмирал подчеркнул, что «со стороны российских пограничных кораблей не было ни одного факта угроз о применении оружия в отношении катеров ГПС и ВМС Украины».

В целом же пограничные суда Украины с августа провокационного угрожали применением оружия на поражение при приближении к ним российских кораблей менее чем на 3,5 км.

Ранее ФСБ назвала главную цель провокации Украины в Азовском море.

Напомним, 25 ноября корабли ВМС Украины незаконно пересекли российскую морскую границу и были задержаны. Президент России Владимир Путин подчеркивал, речь идет о «спланированной провокации», о чем свидетельствуют как документы, так и «показания самих моряков».