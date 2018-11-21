Православный священник похвастался в соцсетях брендовыми вещами

Настоятель церкви иконы Божьей Матери в Твери Вячеслав Баскаков показал в соцсетях люксовую обувь и аксессуары, но после внимания со стороны блогеров удалил страницу в Instagram.

Судя по фото, заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой протоиерей Вячеслав Баскаков питает слабость к брендам Gucci и Louis Vuitton: на снимках видны сумки и несколько пар дорогой обуви.

Пользователи Сети отреагировали на новость с юмором:

А ты еще подаешь копеечку на храм?

Инстаграм заведующего Тверской епархиальной научной библиотекой, председателя Комитета им. К.П. Победоносцева протоиерея Вячеслав Баскаков Кажется, у батюшки, при наличии шальных денег, со вкусом совсем плохо. pic.twitter.com/WH9N6V0VNt — Алексей Иванов (@FreshBreeze99) 7 декабря 2018 г.

Настоятель церкви иконы Божьей Матери в Твери Вячеслав Баскаков.

Судя по фото, обожает Гуччи и Луи Виттон и не забывает хвастануть покупками в своём инстаграм pic.twitter.com/dRNjpsrQEk — Актуальная Россия (@RussiaActually) 7 декабря 2018 г.

Протоиерей Вячеслав Баскаков, заведующий Тверской епархиальной научной библиотекой, не очень любит смирять плоть, но очень любит дорогие вещи от Gucci и Louis Vuitton (особенно фанатеет от обуви), а также делится радостью с мирянами в своем Инстаграме pic.twitter.com/Pl9jXJWn4e — Дикая Москва (@WildWildMoscow) 7 декабря 2018 г.

протоиерей Вячеслав Баскаков на рабочем месте pic.twitter.com/hTIZLPYcX8 — (@quenquire) 7 декабря 2018 г.

В 2013 году глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что православный священник не должен пользоваться ни вызывающей роскошью, ни бедствовать.