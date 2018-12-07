Новейший ракетный корабль «Орехово-Зуево» прибыл на базу в Севастополь

Малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» завершил госиспытания и прибыл на базу в Севастополь, сообщает Черноморский флот.

«Новейший малый ракетный корабль Черноморского флота «Орехово-Зуево» успешно завершил переход из Новороссийска и впервые зашел в город Севастополь», – цитирует ТАСС сообщение отдела информационного обеспечения флота.

Ранее корабль успешно выполнил все мероприятия по плану государственных испытаний.

В ЧФ отметили, что торжественный подъем Военно-морского флага на корабле и прием его в состав ВМФ запланирован на декабрь.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно сообщала о перевооружении Черноморского флота.