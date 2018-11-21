Запущенный пьяным Порошенко скоростной поезд стал посмешищем

Железнодорожный экспресс, соединивший Киев с аэропортом Борисполь, стал предметом критики и насмешек, сообщают СМИ.

За несколько дней после запуска экспресс успел дважды сломаться. При этом пассажирам пришлось «бегом через заснеженное поле» добираться до аэропорта, пишет «Страна.ua».

Экспресс постоянно отстает от графика. Время поездки до аэропорта сначала выросло с 20 минут до 35 минут, а сейчас составляет «от 35 минут». График движения экспресса несколько раз менялся, передает РИА «Новости».

Эксперт Дмитрий Марунич заявил, что в Польше аббревиатуру PESA (тип поезда, который используется на маршруте Киев – Борисполь) расшифровывают как «поезда экспериментальные супераварийные».

Как пишет издание, пассажирам стоит уповать не на улучшение ситуации, а на везение, чтобы очередная авария произошла не на их «гиперлупе».