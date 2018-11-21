Появилось видео нового выступления пьяного Порошенко

Инцидент произошел в воскресенье, когда Порошенко принял участие в церемонии запуска скоростного поезда Киев – Борисполь. Украинский президент попытался объяснить присутствующим преимущества нового аэроэкспресса.

«Там даже есть Wi-Fi», – изумленно заявил Порошенко, в то время как его охрана и премьер-министр Украины Владимир Гройсман обменивались улыбками.

«Сомнения в трезвости Петра Алексеевича появились сразу, но на 11-й секунде, когда он начал говорить про Apple Pay и Wi-Fi, стало очевидно – Петр Алексеевич перед выступлением принял на грудь», – написал один из пользователей под видео на YouTube.

До этого Порошенко не раз обвиняли в появлении на публике в нетрезвом состоянии. Так, сомнения в трезвости украинского президента возникли в конце ноября, когда он выступил с речью о задержании украинских кораблей в Керченском проливе.

В феврале также было опубликовано видео, снятое украинской журналисткой Соней Кошкиной, которая запечатлела президента Украины Петра Порошенко на Мюнхенской конференции, предположительно, в нетрезвом виде.