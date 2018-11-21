Писатель Шахназаров дал меткое определение Троицкому и Шендеровичу

Писатель Михаил Шахназаров назвал общение журналистов Артемия Троицкого и Виктора Шендеровича «виртуальным сношением» и объявил их «самопровозглашенной российской интеллигенцией».

«Виртуальное сношение Артемия Троицкого с Виктором Шендеровичем на сайте «Эхо Москвы», наглядно показывает правоту моего определения СРИ (Самопровозглашенная Российская Интеллигенция)», – пошутил Шахназаров в своем микроблоге Twitter.

Ранее Троицкий и Шендерович поспорили в блогах радиостанции «Эхо Москвы» о допустимости хамства в дискуссиях в соцсетях.

Поводом послужили оскорбления публициста Сергея Пархоменко в адрес благотворителей Елизаветы Глинки и Нюты Федермессер.

«Если дело в формальностях, давайте попробуем разобраться – где же проходит невидимая граница между не-хамством и хамством?», – спрашивает Троицкий, приведя в пример несколько оскорблений. Он спрашивает, какие из бранных слов могут считаться оскорблениями, а какие – нет.

«Дело же не в сравнительном анализе бранных слов: лексика – вопрос вкуса, а о вкусах не спорят. Дело, прежде всего, в осмысленности. Полемизировать сколь угодно жестко, но в рамках общественной дискуссии – в общественных, а не в психиатрических интересах. Стало невтерпеж – отойди в сторонку и отлей заветной лексики; к людям с этим не надо», – ответил Шендерович.

Напомним, Сергей Пархоменко объяснил оскорбление в адрес Доктора Лизы. Ранее он сравнил Нюту Федермессер с Елизаветой Глинка и назвал последнюю «потасканным ничтожеством».