Общество сделало выбор между словами Пархоменко и делами доктора Лизы

Вступившая в ОНФ учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер стала настоящим объектом травли либеральной общественности. Публицист Сергей Пархоменко сравнил ее с доктором Лизой, которая спасала детей в Донбассе и Сирии, обозвав при этом последнюю «потасканным ничтожеством». В ответ он получил реакцию от коллег, на которую, вероятно, не рассчитывал.

Публицист Сергей Пархоменко заявил, что «нужно очень беречь Нюту Федермессер и очень терпеливо объяснять ей и тем, кто с нею работает, зачем их втаскивают туда, где они постепенно оказываются». Фактически он увидел в благотворителе, который ежедневно сталкивается с человеческим горем, инфантильного ребенка, не умеющего разбираться в людях.

В отношении Елизаветы Глинки он и вовсе позволил себе прямые оскорбления: «А все ли помнят, с чего начинала Елизавета Глинка, и в какое услужливое, потасканное ничтожество она позволила себя превратить незадолго до смерти?».

Сообщение Пархоменко в соцсетях начали репостить его единомышленники. Так, бывшая журналистка «Новой газеты» Виктория Ивлева написала в Facebook:«Очень печально видеть, когда приличные люди превращаются в дедушку Калинина. До слез печально. И я совсем не хочу знать, сколько стариков будет спасено благодаря этому вступлению, меня гораздо больше занимает, сколько людей будет умерщвлено из-за этого государства, набитого негодяями и потакающими им дедушками. Поскольку не люблю ничего и никогда говорить за спиной, хотя и понимаю, что мое мнение для нее мало что значит... ».

Однако учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер ответила журналистке:

«Виктория, я не превращусь в дедушку Калинина. И вы прекрасно это знаете. И знаете, как я отношусь к вам и вашему мнению. Вы не переживайте за меня», – написала она под постом, воздержавшись, однако, от полемики с украинским журналистом Аркадием Бабченко, заявившим, что они «делают для всех ваших человечков, что суются сюда через поребрик, чтобы Нюте потом было кому уход облегчать».

Позже к критике Федермессер подключился журналист Виктор Шендерович, заявив, что ее решение войти в руководство ОНФ кажется ему «неточным этически и потенциально опасным для нее самой».

Благородное молчание

В пресс-службе фонда помощи хосписам «Вера» газете ВЗГЛЯД сообщили, что представители организации не комментируют эти сообщения:

«Все запросы от журналистов аккумулируются и передаются Нюте, но фонд «Вера» никак не комментирует эти заявления. Если она сочтет нужным ответить, мы вам сообщим», – ответил собеседник.

Между тем член Общественной палаты, член Совета по правам человека при президенте Елена Тополева-Солдунова заявила газете ВЗГЛЯД, что каждый может высказывать мнение о чужих поступках, но в этичной форме.

«Если мне не нравится, что кто-то вступил в какую-либо партию или движение, я могу аргументировано высказаться. Но оскорблениям не должно быть места», – заявила эксперт.

Она напомнила, что нападкам со стороны общественности неоднократно подвергались и Елизавета Глинка, и соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова:

«Когда Хаматова участвовала в предвыборной кампании президента и снялась в ролике, возник спор был о правильности ее поступка. В отношении доктора Лизы тоже велись ожесточенные дебаты. Там это тоже вылилось за границы этики: обвинения часто носили оскорбительный характер. Это абсолютно недопустимо.

С доктором Лизой все это было за гранью добра и зла. Ее это тогда очень травмировало, она публично не показывала, но мы знаем из ее интервью, высказываний близких, что она очень страдала. Мало того, что это травмирует человека, но еще и отражается на том, что он делает.

Когда тебе горько и больно, только стойкий и сильный человек может с прежней силой отдаваться своему делу.

Подобные истории мешают выполнению миссии, которую человек перед собой поставил», – отметила Тополева-Солдунова, подчеркнув, что выступление в ОНФ – личный выбор и решение Федермессер.

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Член Общественной палаты, президент попечительского совета Благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Диана Гурцкая заявила газете ВЗГЛЯД, что с приходом новых людей в ОНФ организация выйдет на новый уровень:

«Доктор Лиза – святая. И совершенно неважно, что про нее скажет тот или иной журналист. Она в иной юдоли, и простые люди всегда будут помнить ее искренность и доброту. Нюта Федермессер – это один из умнейших представителей некоммерческого сектора. Профессионал, сумевшая изменить отношение к паллиативной помощи в обществе. Я считаю, что с приходом ее, Алексея Комиссарова, Елены Шмелевой ОНФ выходит на совершенно новый уровень. Становится той организацией непартийного взаимодействия власти, общества, гражданских активистов, каковой и был задуман изначально. Зачем давать оценку чьим-то словам? Дело и время уже все расставили по местам», – подчеркнула Гурцкая.

В поддержку Нюты Федермессер выступила ее коллега, директор в Благотворительный фонд им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза» Наталья Авилова в Facebook:

«Когда становится невыносимо, непонятно, грустно или невероятно счастливо, я перечитываю ЖЖ Доктора Лизы. И обретаю душевный покой. И даже гнусный, трусливый поступок Пархоменко становится просто очередной ничтожной мерзостью», – написала Авилова, процитировав запись в LiveJournal Елизаветы Глинки, сделанную в ноябре 2007 года: «Есть вещи, которые нужно пережить. Глядя на то, что происходит вокруг, я четко понимаю теперь, что пережить не только нужно и можно. Важно пережить так, чтобы остаться человеком. Не распадаться на куски, как разбитое стекло, не опускать своих рук и не отталкивать другие. Выплыть против течения – удается. Тем, кто не сдается, несмотря ни на что. Тем, кто не отрекается. Тем, кто любит. Тем, кого любят. Ради тех, кого мы любим».

Вдовец Глеб Глинка ответил на оскорбления погибшей жены, заявив РЕН-ТВ, что при жизни ее травили:

«И опять, накануне ее гибели, после двух лет, опять начинается, это очень знакомо. Я представления не имею, это для меня большая загадка, я его даже не знаю. Я узнал об этом от вас, и потом мне послал эту статью Федотов. Я этого журналиста не знаю. Видимо, хочет, чтобы побольше о нем говорили, и делает это благодаря славе Елизаветы и общенародной любви».

Открестились даже свои

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов после инцидента заявил, что не согласен с Сергеем Пархоменко и подчеркнул, что тот не является «журналистом Эха Москвы», а выступает лишь в качестве приглашенного автора.

«Поэтому никакой проработки я вести с ним не намерен, он не мой подчиненный. Будучи в эфире «Эха» уже после поста в Facebook, Пархоменко не затронул этой темы. Следовательно, на «Эхе» ее не было. Тем не менее сегодня в своей авторской программе я уже в прямом эфире, отвечая на вопросы слушателей отметил, что абсолютно не разделяю точку зрения Сергея Пархоменко ни на деятельность Доктора Лизы, ни на ее личность. И считаю его оценку несправедливой», – подчеркнул Венедиктов в своем Telegram-канале.

Слова Пархоменко раскритиковали и блогеры, в том числе нынешние и бывшие сотрудники «Эха»: многие из них вспомнили случаи, когда Глинка помогала им или их знакомым, попросив публициста не оскорблять ее:

«Вы простите, душа моя, что я тут без белого плаща и нравственного камертона. Но искренне вас прошу как-то пресечь поток дерьма в адрес Лизы в комментариях. Она умерла. Она уже не ответит», – написала в ответ к посту Сергея Пархоменко журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

«Во всем этом сраче им. Пархоменко-Шендеровича, кажется, забыли спросить только саму главную героиню. Где Нюта, где? Или взрослый человек, по мнению этих простигосподи моралистов, не в состоянии принять самостоятельное решение, выбрать с кем сотрудничать? Кто следующим выскажется? Евгения Марковна, мы ждем», – сыронизировала бывшая сотрудница «Эха Москвы» Леся Рябцева в Telegram.

«Что до Сергея Пархоменко, даже вот что скажу. У него много лет просто программа на «Эхе». Он не занимается репортерством, работой с источниками, в общем, вообще журналистикой. При этом он считает для себя возможным визжать про журналистику, хотя много лет к ней почти не имеет отношения. Я решила высказать свою позицию только потому что... Лиза Глинка. Никогда не рассказывала никому: 2014 год, звонит подруга: в Краснодоне детский интернат, нет лекарств. Звоню всем, получаю отказ, хотя дети умирают. Звоню Лизе Глинке. Все решается. А ты, мразь, сколько деток спас?», – задалась вопросом у себя в Telegram журналистка Екатерина Винокурова.