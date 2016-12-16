Блогеры обрушились на Пархоменко после его оскорблений в адрес доктора Лизы

Блогеры отреагировали на слова публициста Сергея Пархоменко, сравнившего президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер с основательницей фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинка. Он назвал погибшего в авиакатастрофе благотворителя «потасканным ничтожеством».

Блогеры эмоционально отреагировали на оскорбления в адрес доктора Лизы:

«Что до Сергея Пархоменко, даже вот что скажу. У него много лет просто программа на «Эхе». Он не занимается репортерством, работой с источниками, в общем, вообще журналистикой. При этом он считает для себя возможным визжать про журналистику, хотя много лет к ней почти не имеет отношения. Я решила высказать свою позицию только потому что... Лиза Глинка. Никогда не рассказывала никому: 2014 год, звонит подруга: в Краснодоне детский интернат, нет лекарств. Звоню всем, получаю отказ, хотя дети умирают. Звоню Лизе Глинке. Все решается. А ты, мразь, сколько деток спас?», – написала в Telegram журналистка Екатерина Винокурова.

«Вы простите, душа моя, что я тут без белого плаща и нравственного камертона. Но искренне вас прошу как-то пресечь поток дерьма в адрес Лизы в комментариях. Она умерла. Она уже не ответит», – написала в ответ к посту Сергея Пархоменко журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Татьяна Фельгенгауэр.

«Прости их Лиза, не ведают что творят. И его убогого, и тех, что лайкают и пишут о том, что ты и доктором не была вовсе. И нас прости за то, что не защитили от этого», – отметила писатель и политтехнолог Марина Юденич в Telegram, разместив скриншот поста Пархоменко, в котором тоже была упомянута.

Авторы Telegram-канала Беспощадный пиарщик (Доктор БэПэ) считают, что реакция Пархоменко «настолько убога, что даже и страшно», подчеркнув, что, если понадобится, уверены, Нюта Федермессер поможет и Пархоменко, невзирая на объем помоев, которые он на нее вылил.

«Доктор помнит собрания базовых пионерских и комсомольских организаций с бичеванием и осуждением за аморалочку (джинсы там, модный рюкзак) Уже тогда Доктору это казалось какой-то изощренной формой ... (разврата). Но герр Пархоменка, похоже, исключительно уютно чувствовал себя в этой среде. Только по недоразумению и недомыслию ЕдРовое корыто пронесли мимо Сергея. На позиции партийного геноссе, главного по партийной дисциплине, Сергей смотрелся бы исключительно органично. Какой человеческий материал пропадает. Последовательный, бескомпромиссный, беспощадный к врагам Рейха», – пишут авторы канала.

«Мне всегда удивительно, как этот старый зазнавшийся, придурковатый эшелон «когда-то журналистов» открывает рот в сторону тех, кто делает хоть что-то. А если разговор о Лизе Глинке, так не «хоть что-то», а миллион всего» – отреагировала на оскорбления Пархоменко в адрес доктора Лизы бывшая журналистка радиостанции «Эхо Москвы» Леся Рябцева в Telegram.

Напомним, Пархоменко оскорбительно высказался о погибшей докторе Лизе. правозащитница Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, погибла в авиакатастрофе над Черным морем. Известный благотворитель, в последние годы она занималась в том числе помощью людям, пострадавшим в результате войны в Донбассе, вывозила детей оттуда на лечение в Москву.

Ранее стало известно, что основатель благотворительного фонда паллиативной помощи «Вера» Нюта Федермессер вступила в Общероссийский народный фронт.