Пархоменко объяснил оскорбление в адрес Доктора Лизы

Публицист Сергей Пархоменко объяснил, почему он назвал погибшую основательницу фонда «Справедливая помощь» Елизавету Глинку «потасканным ничтожеством» и сравнил с ней президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер.

В блоге на сайте «Эха Москвы» он заявил, что сам «виноват в том, что такое количество людей» поняли его «неправильно». «На самом деле мой пост совершенно не о том, что из него извлекли», – написал Пархоменко.

Журналист заявил, что в его посте нет «никакого морального осуждения» поступку Федермессер. По его словам, он просто обращается к другим людям, чтобы они «напомнили ей о том, какие бывали ужасные прецеденты в подобных же ситуациях». Пархоменко предположил, что Федермессер гонит от себя мысли о том, что было «с другими людьми, которые позволили себя использовать». По его мнению, «власть» собирается «пользоваться пользоваться Нютой Федермессер, а не сотрудничать с ней».

Пархоменко также предположил, что у Федермессер очень остро стоит вопрос о сборе денег.

«И я уверен, сугубо прагматически, что положение Нюты Федермессер вне этого властного сотрудничества выгоднее, объективно говоря, обильнее, объективно говоря, чем было бы ее положение внутри этих властных структур», – заявил он.

То, что он написал о Глинке, настаивает журналист, «поняли правильно».

«Я знаю, что огромное количество людей знают об этой империи лицемерия, которую она создала – просто никто не решался этого сказать. Кто-то должен был это сказать. Я это сказал. И это для меня абсолютно ясный, очевидный пример того, как человек позволил себя сожрать, как он радостно на это пошел, как он был доволен этим. И как он был использован», – заявил Пархоменко.

Он еще раз подчеркнул, что в этом контексте «ни в чем не раскаивается».

«Нужно было это писать раздельно, потому что тень от первых двух фраз пала на весь остальной текст по поводу Нюты Федермессер. Я вспомнил о Лизе Глинке как о примере о той ужасной перспективы, которая угрожает сегодня Нюте Федермессер. Это предупреждение Нюте Федермессер», – подытожил публицист.

Ранее Сергей Пархоменко сравнил Нюту Федермессер с Елизаветой Глинка и назвал последнюю «потасканным ничтожеством».

Член Общественной палаты Диана Гурцкая заступилась за общественниц, на их защиту встали и блогеры.

Главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в свою очередь заявил, что не согласен с высказываниями Пархоменко о погибшей Елизавете Глинке и Нюте Федермессер. Он также отметил, что Пархоменко не является журналистом радиостанции.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции общественности на высказывания Пархоменко.