Гурцкая заступилась за оскорбленную Федермессер

Член Общественной палаты Диана Гурцкая заявила газете ВЗГЛЯД, что с приходом новых людей, в частности, президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер в ОНФ организация выйдет на новый уровень. Она тепло отозвалась и о Елизавете Глинке.

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«Нюта Федермессер – это один из умнейших представителей некоммерческого сектора. Профессионал, которая сумела изменить отношение к паллиативной помощи в обществе. Я считаю, что с приходом ее, Алексея Комиссарова, Елены Шмелевой ОНФ выходит на совершенно новый уровень. Становится той организацией непартийного взаимодействия власти, общества, гражданских активистов, каковой и был задуман изначально», – сообщила Гурцкая.

Напомним, ранее журналист Сергей Пархоменко сравнил президента благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Нюту Федермессер с основательницей фонда «Справедливая помощь» Елизаветой Глинка и назвал последнюю «потасканным ничтожеством».

На защиту общественниц встали блогеры, вспомнив, сколько добра Глинка и Федермессер сделали людям.